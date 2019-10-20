Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

20.10.2019 22:54

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

Ligin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag'ı konuk etti.

Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu.

Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

Kaynak: AA