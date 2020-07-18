HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız"

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, TFF 1. Lig'e çok yakışacaklarını söyledi.

Semih Hekimoğlu:
18.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:11

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, TFF 1. Lig'e çok yakışacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, 20 Temmuz Pazartesi günü Sancaktepe ile oynayacakları play-off maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Semih Hekimoğlu, play-offta şampiyon olmak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "2 gündür Antalya'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreç stresi yönetip, heyecanı kontrol altına almak. Tecrübeli ve genç oyunculara sahibiz. O nedenle sıkıntı yaşamayacağımı ve başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Trabzon'un TFF 1. Lig'de bir takımı olması gerekiyor"

Trabzon'un 1. Lig'de bir takımı olması gerektiğini ve bunu da kendilerinin başarmak istediklerini de belirten Semih Hekimoğlu, "Her zaman futbol şehri diye bahsedilen ve futbol anlamında büyük potansiyele sahip olan Trabzon'un mutlaka TFF 1. Lig'de bir takımı olması gerekiyordu zaten. Biz de bu sezon bunu başarıp 1. Lig'e çıktıktan sonra da orada kalıcı olmak istiyoruz. Trabzonspor var ama Trabzon'un ciddi bir şekilde ikinci bir takıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"İnşallah 1. lige çıkacağız"

Semih Hekimoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'nın 1. lige çok yakışacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi sonrası bu şekilde bir turnuva tarzında maçlara çıkacak olmamız, oyuncularımızı futbola döndürmek adına güzel oldu. Zaten kariyer anlamında kritik maçlara çıkacak olan bir ekibimiz var. Bir de hedefimiz var. Tüm bunlar birleştiği zaman sahaya da arzumuzu isteğimizi yansıtıp şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Hekimoğlu Trabzon olarak 1. lige çıkmak istiyoruz. İnşallah bu iş olacak." - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Terörist elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni, babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Terörist elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni, babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Adem Ljajic Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Çocuk Erkek İzmir
Şu an buradasınız: Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 16:11:32. #1.15#
title