Semih Güler: "Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak"
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Semih Güler: "Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak"

Semih Güler: 'Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un defans oyuncularından Semih Güler, "Balotelli'nin gelmesi bizim için büyük bir şans. Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un defans oyuncularından Semih Güler, "Balotelli'nin gelmesi bizim için büyük bir şans. Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak" dedi.

Mavi-lacivertli ekip, Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Adana Demirspor'un defans oyuncularından Semih Güler, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

Güler, kampta güzel bir ortam yakaladıklarını, takım arkadaşlarıyla idman öncesi ve sonrası hep beraber zaman geçirdiklerini kaydetti.

Adana Demirspor'un kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu kaydeden Güler, "İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. 26 sene sonra Adana Demirspor gibi büyük bir kulübü Süper Lig'e çıkardık. Adana Demirspor, hayatımın bir yerinde hep olacak" diye konuştu.

'Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak'

Takıma birçok kaliteli futbolcunun geldiğini Mario Balotelli'nin gelmesine de çok sevindiğini belirten Güler, "Balotelli'nin gelmesi bizim için büyük bir şans. Böyle kaliteli futbolculardan çok şey öğrenebiliriz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eminim bu transferlere başka isimler de eklenecek. Biz daha da gelişebiliriz. Adana Demirspor'u tüm dünya tanıyacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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