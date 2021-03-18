Semih Esen: " Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın"
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Semih Esen: " Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın"

18.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:44
Semih Esen: 'Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü buruk ama gururlu bir ruh hali içinde andıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü buruk ama gururlu bir ruh hali içinde andıklarını söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Konyaaltı Belediyesi'nde önünde tören düzenlendi. Anma törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Başkan Semih Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti. Daha sonra belediye çalışanlarına seslenen Başkan Semih Esen, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan bu anlamlı günde, şehitleri buruk ama gururlu bir ruh hali içerisinde andıklarını söyledi.

Şehitleri unutmadıklarını, onları rahmet, saygı ve minnetle andıklarını kaydeden Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi çalışanları olarak, şehitlerimizin canları pahasına bize özgür bir yurt verme amacıyla yaptıkları fedakarlığın her zaman farkındayız. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve özlemle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün onların evlatları olarak bize düşen, her nerede ne görev yapıyorsak yapalım, vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaati ön planda tutarak görevimizi yapmaktır" dedi.

"Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın"

Belediye çalışanlarına ricada bulunan Başkan Semih Esen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı günde sizden ricam çocuklarımıza, yani gelecek nesillerimize, böyle bir bağımsız cennet vatanda nasıl yaşadığımızı, şehitlerimiz sayesinde nelere sahibi olduğumuzu onların anlayacağı dilden anlatalım. Böylece nesiller boyunca vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın. Bugün bize düşen, bu duyguları gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

"Minikler şehitleri unutmadı"

Öte yandan Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü, kreşlerde düzenledikleri törenle andı. Kreş öğrencileri saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu. Minik öğrenciler daha sonra şiirler ve marşlar okuyarak, bu anlamlı günde Çanakkale şehitlerini andı. - ANTALYA

Semih Esen: ' Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın'
Semih Esen: ' Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın'
Semih Esen: ' Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın'
Semih Esen: ' Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın'
Semih Esen: ' Vatan sevgisi, ulus sevgisi ve toplumsal menfaat duygusu hiçbir zaman yok olmasın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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