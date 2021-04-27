Semih Esen: " Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semih Esen: " Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz"

Semih Esen: ' Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması ve pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması ve pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimi, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret etti. Başkan Semih Esen, Dere ve AESOB yönetiminin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Esnafın son yıllarda çok zorlu bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Başkan Esen, "Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz. Son yıllarda internetten alışveriş hayatımızın her alanına girdi. Bu noktada esnaftan önemli miktarda kesinti yapılıyor. Bunun önüne geçmek ve Konyaaltı esnafımıza destek olmak amacıyla 'Konyaaltı Esnafım' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Sizlerin desteği ile bu proje güzel bir noktaya gelecek. Esnafımızla sürekli istişare halinde olacağız. Sosyal yöne ağır basan, esnafı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje" dedi.

"Esnaf dostu başkanla çalışmaktan mutluyuz"

Adlıhan Dere ise Başkan Semih Esen'e pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Dere, "Sizin esnafa olan yakınlığınızı biliyoruz. Beraber ortak çalışmalar da yaptık. Esnafımıza önemli destek veriyorsunuz. Özellikte pandemi döneminde belediye mülklerinde kiracı olan esnafın, kiralarının ertelenmesi ve silinmesi noktasında önemli kararlar aldınız. Başlattığınız 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması için ayrı bir teşekkür ediyoruz. Bu noktada küçük esnafımıza öncülük ettiniz. Pazar esnafımız, son bir yıldır kontak basmayan servisçilerimiz, kantinlerini hiç açmayan esnafımızın yanında oldunuz. Birliğimize kayıtlı Antalya'da yaklaşık 60 bin, Konyaaltı'na ise 5 bin esnafımız var. Esnaf dostu bir başkanla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Semih Esen: ' Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz'
Semih Esen: ' Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Semih Esen: " Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:44:52. #1.14#

title