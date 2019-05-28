Semih Esen, BATAB başkanı seçildi.

Konyaaltı ve Döşemaltı Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (BATAB) Meclis Toplantısında Semih Esen, oy birliğiyle BATAB başkanı seçildi.

Hasan Reşat Ataşoğlu'nun Divan Başkanlığında 2019 yılının ilk meclis toplantısı için bir araya gelen BATAB Meclis Üyeleri, yeni komisyon üyelerini belirledi. Döşemealtı ve Konyaaltı Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan BATAB Meclisi, bu toplantıda yeni başkanını seçti. Buna göre yapılan gizli oylamada Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen BATAB Başkanı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç 2. Başkan Vekili, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut ise 3. Başkan Vekili seçildi.

Şevket Korkut'un başkanlığıyla devam eden BATAB Meclisi, komisyon üyelerini belirledi. Buna göre Encümen Üyeleri Yüksel Doy, Özgür Erdoğan, Murat Ziya Baykal ve Kadir Derel; Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Hasan Hüseyin Ataşoğlu, Demet Gündüz, Hasan Kiraz, Cevat Yanar ve Halil Kök; Kültür ve Turizm Komisyon Üyeleri Fatma Durmuş, Meryem Gökay Balkıç, Özlem Şahin, Muhammet Ural ve Musa Batu oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA