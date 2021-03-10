Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ziyaret etti
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Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ziyaret etti

10.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:58
Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ü ziyaret etti

Özbekistan'ın en eski tıp enstitülerinden Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Jasur Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl'e ziyarette bulundu.

Özbekistan'ın en eski tıp enstitülerinden Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Jasur Rizaev, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl'e ziyarette bulundu.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre ziyaret, üniversitenin İstanbul'daki rektörlük binasında gerçekleşti.

Erdöl, burada yaptığı konuşmada, Rizaev ile Taşkent'e uzanan bir dostluğu olduğunu belirterek, "Rizaev'in rektörlüğünü yürüttüğü Semerkand Devlet Tıp Enstitüsü, düzenlediği yenilikçi etkinlikler, kullandığı modern teknolojiler ve ortaya koyduğu nitelikli projeler ile göz kamaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rizaev ise görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği olanaklarını ele aldıkları bilgisini paylaşarak, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları ülkelerin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. SBÜ ülkemizde açtığı fakülte ve yüksekokullarla ülkemizin sağlıklı geleceğine dolayısıyla geleceğimize değer katmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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