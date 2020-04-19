Şemdinlililerin bahar mesaisi başladı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşların bahar mesaisi başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşların bahar mesaisi başladı.

İlçede doğanın canlanmasıyla vatandaşlar da sebze ve meyve üretecekleri bahçeleri ve bağları oluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Birçok insanın üzüm ürettiği ilçede, ramazan ayının yaklaşmasıyla bağlardaki hareketlilik de arttı.

İlçede yaz boyunca büyük emek harcanarak üretilerek sonbaharda piyasaya sürülen üzümler, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Bağ sahiplerinden Murat Karadeniz, havanın ısınmasıyla bağları hazırlamaya başladıklarını belirterek, "Gelecek hafta ramazan ayı başlayacak. Biz de bağımızı ve bahçemizi kazmaya geldik. Üzüm ilçemiz için önemli bir geçim kaynağı. Sosyal mesafeye uyarak işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. İlçemizde vatandaşlar üzümü hem tüketiyor hem de satarak ailesini geçindiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA