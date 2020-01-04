: Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

04.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:38

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında Şemdinli'nin Bozyamaç köyündeki ilkokulda okuyan 50 öğrenciye yardım yapıldı.

Kaynak: AA

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