Şemdinlili kadınların ürettiği maskeler dağıtıldı

Şemdinli ilçesindeki Aile Destek Merkezi kadın kursiyerlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ürettiği maskeler dağıtıldı.

Şemdinli ilçesindeki Aile Destek Merkezi kadın kursiyerlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ürettiği maskeler dağıtıldı.

Moda Mahallesi'ndeki merkezde kurs gören 10 kadın, günlük bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Emniyet Müdürü Murat Evren de esnaf ve vatandaşa maske dağıtarak, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA