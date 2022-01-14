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Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'nin Şemdinli Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan satranç kursuna katılan çocuklar turnuvaya hazırlanıyor.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan satranç kursuna katılan çocuklar turnuvaya hazırlanıyor.

Son yıllarda huzurun sağlandığı ilçede çocukların spora olan ilgisi de arttı. Şemdinli'de satranç sporunun popüler spor dallarından birisi olması, özellikle çocukların daha çok ilgisini çekmeye başladı. Kapılarını miniklere açan Şemdinli Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonlarında kimi sporcular satrancı öğrenirken kimileri ise Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Satranç antrenörü Fehim Yüce, tüm okullardan gelen öğrencilere satranç dersi verdiklerini belirterek, "Bu imkanı bize sağlayan ilçe kaymakamı, gençlik merkezi ve halk eğitim merkezi müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

Şemdinlili çocuklar satranç turnuvasına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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