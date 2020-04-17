Şemdinli sınırında 16 tüfek ve kaçak sigaralar ele geçirildi
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Şemdinli, Güncel

Şemdinli sınırında 16 tüfek ve kaçak sigaralar ele geçirildi

Şemdinli hudut hattında 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

17.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:10
Şemdinli sınırında 16 tüfek ve kaçak sigaralar ele geçirildi

Şemdinli hudut hattında 16 yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 16 adet yarı otomatik pompalı tüfek ve 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.


Kaynak: DHA

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