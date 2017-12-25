Şemdinli şehidinin eşi ve annesine acı haber verildi

1 yaşında kız çocuğu olan şehidin babasının ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi ADANA - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in acı haberi Adana'da yaşayan eşi Yeşim Çil ile annesi Gülendam Çil'e verildi. 1 yaşında kız çocuğu olan şehidin babasının ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup teröristle sıcak temasa girdi. Çatışmada Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil şehit düştü. Şehidin Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesinde ikamet eden sağlık personeli eşi Yeşim Çil'e acı haber, askeri yetkililer ve sağlık personelleri eşliğinde verilirken, acı haberi alan eş, gözyaşlarına boğuldu. Şehit eşinin Kozan 112 Acil Komuta merkezinde Paramedik olarak görev yaptığı ve şehidin 1 yaşında İrem Çil adında kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Eşinin şaahadet haberini alan Yeşim Çil, sağlık personeliyle birlikte Ceyhan ilçesi Camızağalı Mahallesindeki eşinin baba evine geçti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in acı haberi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan annesi Gülendam Çil'e de sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Baba Adnan Çil'in ise bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.