Şemdinli Şehidi Hüseyin Çam Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Şemdinli Şehidi Hüseyin Çam Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Hakkari şehidi Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyorKAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari şehidi Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Çam için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenleniyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et