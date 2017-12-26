Şemdinli Şehidi Hüseyin Çam Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Hakkari şehidi Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyorKAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor.
Hakkari şehidi Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor
KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Hüseyin Çam son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Çam için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenleniyor.