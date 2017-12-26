Şemdinli Polisi Öğrencileri Sevindirdi

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, öğrencileri okullarında ziyaret ederek bot dağıttı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 125 bot, Sabri Özel Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin elinden botlarını alan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. Öğrenciler, desteklerinden dolayı polis ağabeylerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ