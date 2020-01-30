Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti

30.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:44

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve üs bölgesini ziyaret etti.

Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, İlçe Özel İdare Müdürü Faik Akbaş ve İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'le Alan köyüne giden Güven, burada köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Daha sonra köy yakınındaki üs bölgesine giden Güven, burada bir araya geldiği askerlerle sohbet etti, başarı diledi.

Kaynak: AA