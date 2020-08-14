Şemdinli Kaymakamı Güven, Sanayi Sitesini ziyaret etti Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Sanayi Sitesindeki iş yerlerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Güven, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin ile görüştü.

Güven, ilçenin farklı mahallelerinde oto tamirciliği, demirci, pvc ve doğrama alanlarında çalışma yürüten sanatkarların biran önce sanayi sitesindeki iş yerlerine yerleşmesini istedi.

Güven'e Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel de eşlik etti.

Kaynak: AA