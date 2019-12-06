Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri
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Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

06.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:48
Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri

Kaymakamı , köyleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur ve Şemdinli Belediye Başkanı ile Üzümkıran ve Akbal köylerine giden Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Ardından Üzümkıran İlkokulunu ziyaret eden Güven ve beraberindekiler, öğrencilere kitap ve boya kalemleri hediye etti.

Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA
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