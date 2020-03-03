Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafı ziyaret etti
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Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafı ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.

03.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:46
Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafı ziyaret etti

Kaymakamı Yakup Güven, esnafı ziyaret etti.

Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat ile ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

İlçede yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Güven, ilçeye hak ettiği hizmeti getireceklerini aktardı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Güven, "Esnafımızı gezdik, sıkıntı ve taleplerini dinledik. Bu sıkıntıları en kısa zamanda gidereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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