Şemdinli Kaymakamı Güven'den Tuğgeneral Kılıç'a plaket
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, tayini çıkan 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç'a plaket verdi.
14.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:01
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, tayini çıkan 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç'a plaket verdi.
Belediye binasında bir araya gelen Kaymakam Güven, Tuğgeneral Kılıç ve Belediye Başkanı Tahir Saklı bir süre sohbet etti.
Güven ve Saklı, hizmetlerinden dolayı Kılıç'a teşekkür ederek, plaket verdi.
Kılıç da görev yaptığı süre boyunca desteklerini esirgemeyen Güven ve Saklı'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA