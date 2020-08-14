Şemdinli Kaymakamı Güven'den Tuğgeneral Kılıç'a plaket Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, tayini çıkan 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç'a plaket verdi.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, tayini çıkan 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç'a plaket verdi.

Belediye binasında bir araya gelen Kaymakam Güven, Tuğgeneral Kılıç ve Belediye Başkanı Tahir Saklı bir süre sohbet etti.

Güven ve Saklı, hizmetlerinden dolayı Kılıç'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Kılıç da görev yaptığı süre boyunca desteklerini esirgemeyen Güven ve Saklı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA