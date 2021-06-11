Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi

Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;10. 06.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;

10. 06. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyetinde;

3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,

2 adet Roketatar Sevk Fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:11:05. #1.14#

title