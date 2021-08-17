Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;14. 08.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;
14. 08. 2021 günü Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında bir şahsın kullandığı kamyonette yapılan kontrolde;
Zula bölümlerde 9. 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre