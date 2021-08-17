Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;14. 08.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;

14. 08. 2021 günü Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında bir şahsın kullandığı kamyonette yapılan kontrolde;

Zula bölümlerde 9. 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

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