Şemdinli İlçesi Şapatan Yol Kontrol Noktasında Bandrolsüz Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;14. 08.