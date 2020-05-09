Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi
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Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi

Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi
09.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:46

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Havaların ısınmasıyla doğanın canlandığı ilçede, tarım alanları sarı tonlardaki düğün çiçekleriyle süslendi.

İlçeye bağlı Günyazı köyü ve Alan köyü yakınlarındaki arazilerde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Dağların zirvesinden yarısına kadar uzanan ve kar ile bütünleşen düğün çiçekleri, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 15-20 günlük ömürleri bulunan bu çiçekler arasında uçuşan arı, uğur böceği ve kelebekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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