Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Haberler | Yerel
Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) - Şemdinli- Derecik karayolunda genişletme çalışması
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması devam ediyor.
Şemdinli-Derecik karayolunda yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, sarp bölgelerdeki kayalar ise dinamit yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatılıyor. Güvenlik önlemleri alınarak patlamalar yürütülürken, yolun tamamlanmasıyla sürücüler konforlu ulaşıma kavuşacak.