Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması - Haberler
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Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Haberler | Yerel

Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) - Şemdinli- Derecik karayolunda genişletme çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması devam ediyor.

Şemdinli-Derecik karayolunda yürütülen çalışmalar titizlikle yürütülürken, sarp bölgelerdeki kayalar ise dinamit yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatılıyor. Güvenlik önlemleri alınarak patlamalar yürütülürken, yolun tamamlanmasıyla sürücüler konforlu ulaşıma kavuşacak.

Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması

Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması

Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması

Şemdinli-Derecik karayolunda genişletme çalışması
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Son Dakika Haberleri
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