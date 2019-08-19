Şemdinli'deki patlamada hayatını kaybeden Sezer Sönmez toprağa verildi

19.08.2019 15:53



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez toprağa verildi.

Şemdinli'ye bağlı Çatalca Köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sezer Sönmez'in cenazesi Hakkari'de yapılan otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. Sönmez'in Türk bayrağına sıralı tabutu bugün sabah saat 08.30 sıralarında Şemdinli Ulu Cami'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından da Sönmez'in cenazesi 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ve tekbirler eşliğinde Şemdinli Asri Mezarlığı'na taşınarak toprağa verildi.

Cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Müdürü Murat Evren, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Sönmez'in taziyesi ise Şemdinli Ulu Cami kabul ediliyor.



Kaynak: DHA

- Hakkari