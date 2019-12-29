Şemdinli'de yol yıkama çalışması

29.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:40

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, yağışların durmasıyla cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.



İlçede oluşan çamur ve katı atıkların temizlenmesi için İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama çalışması yapıldı. Yapılan yıkama çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan tüm ana cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanarak biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi. Çalışmaları yürüten İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye olarak şehir temizliğinin periyodik olarak sağlanması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüleceklerini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA