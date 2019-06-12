Şemdinli'de Yıl Sonu Sergisi

Şemdinli ilçesinde Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ve Belediye Başkanı Tahir Saklı gerçekleştirdi.

Türkman ve beraberindekiler sergiyi gezerek, kursiyerlerce hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Aile Destek Merkezi Müdürü Hüzeyca Gündoğan, sergide 165 kursiyer tarafından 8 ay boyunca hazırlanan yaklaşık bin el sanatı ürünün sergilendiğini söyledi

Kaynak: AA