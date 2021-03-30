Şemdinli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Şemdinli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Yakup Güven, okulun önündeki yaya geçidinde kırmızı çizgi çizdi.

Şemdinli Belediyesi de ilçedeki yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Belediye Başkan Vekilli Mehmet Halit Alp ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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