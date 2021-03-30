Şemdinli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Yavuz Sultan İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Yakup Güven, okulun önündeki yaya geçidinde kırmızı çizgi çizdi.
Şemdinli Belediyesi de ilçedeki yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.
Etkinliğe, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Belediye Başkan Vekilli Mehmet Halit Alp ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz