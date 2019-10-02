Şemdinli'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

Şemdinli'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

02.10.2019 20:40
Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Daha sonra polis ve öğrenciler yaya ile sürücülere broşür dağıttı.

Programa İlçe kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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