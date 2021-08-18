Şemdinli'de yangın mı var? Şemdinli yangın son durum ne?

Sosyal medyada paylaşılan Şemdinli yangın haberi paylaşımları sonrası Şemdinli'de yangın mı var ve Şemdinli yangın son durum ne konuları merak edildi. Peki, Şemdinli yangın son durum ne?

27. Dönem HDP Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede'nin "Şemdinli'de yangına derhal müdahale edilmelidir. Ormanlarımızı yakmalarına sessiz kalmayacağız" ifadeleri ile yaptığı paylaşım ve diğer paylaşımlarla Şemdinli yangın haberi gündem oldu. Peki, Şemdinli yangın son durum ne? Şemdinli'de yangın mı var? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ŞEMDİNLİ'DE YANGIN MI VAR?

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanı Muharrem Tekin, "Şemdinli'de ormanlarımız yanıyor. Son zamanlarda ülkede orman yangınları ile ne felaketler yaşandığına hepimiz şahit olduk. Söndürmek içinde ülke olarak seferber olduk. Aynı duyarlılığı burası içinde bekliyoruz. Derhal müdahale edilmeli" diyerek Şemdinli Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

HDP) Hakkari Milletvekili Sait Dede, yangına ilişkin "Şemdinli'de yangına derhal müdahale edilmelidir. Ormanlarımızı yakmalarına sessiz kalmayacağız. #Şemdinliyanıyor #ormanlarımızyanıyor" paylaşımında bulundu.(MA)