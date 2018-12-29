Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAHakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"29.12.2018 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, 1 askeri personel ise şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: DHA