Şemdinli'de trafik kazası: 2 yaralı Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli-Derecik karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şemdinli-Derecik karayolunda 25'inci kilometresinde bulunan Ortaklar mevkinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 30 AAB 797 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücü B.A. ile yanında bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA