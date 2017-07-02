Şemdinli'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Şemdinli ilçesine bağlı Tekkeli köyü yolunda yol çalışmasında çalışan İshak Ölmez adlı işçinin kontrolündeki araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İshak Ölmez olay yerinde hayatını kaybetti. Ölmez'in cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ