Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.08.2019 17:25
Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Altınsu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FD 8123 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, yaralanan araç şoförü olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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