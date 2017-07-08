Şemdinli'de Toprağa Gömülü Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bir PKK'lı teröristin yer göstermesi ile Şemdinli Alan Köyü, Cevizpınar mevkiinde yapılan arazi araması sonucu toprağa gömülü olarak, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



TSK'nın açıklamasında "08 Temmuz 2017 tarihinde; 34'ncu Hd.Tug K.lığı ve Şemdinli İlçe Jandarma K.lığı ekiplerince, BTÖ mensubunun yer göstermesi neticesinde Şemdinli/Alan Köyü/Cevizpınar Mevkii bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda toprağa gömülü olarak, BTÖ mensuplarına ait aşağıdaki malzemeler ele geçirilmiştir:



13 adet roket başlığı, 12 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2300 adet kalaşnikof mühimmatı, 303 adet 7,62 Bixi mühimmatı, 10 adet fünyesiz el bombası, 10 adet el bombası fünyesi, 40 adet 9 voltluk pil, 88 adet küçük pil, bol miktarda yaşam malzemesi" ifadeleri yer aldı. - Ankara