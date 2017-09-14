Şemdinli'de Teröre Tepki

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 11 çocuk babası güvenlik korucusu Fevzi Altınkum'un ailesinin yaşadığı Üzümkıran köyünde vatandaşlar, teröre tepki gösterdi.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkmen ve AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül ile 12 Eylül günü Güzelkonak köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 11 çocuk babası güvenlik korucusu Fevzi Altınkum'un Üzümkıran köyündeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Toprak ve beraberindekileri ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan köy sakinleri, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.



Köy camisindeki taziyede aileye başsağlığı dileyen Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, Üzümkıran köyünün terörle mücadelede her zaman devletin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu anlattı.



Üzümkıran köyü sakinlerinin teröre geçit vermediğini belirten Toprak, şöyle konuştu:



"Bu zor bölgede, teröristlerin yoğun olarak hedef aldığı bu zor coğrafyada kahraman Üzümkıranlı kardeşlerimiz, korucu olanlar ve korucu olarak normal hayatına devam edenler görevleri çerçevesinde devletinin, bayrağının ve bütün milletinin yanında olarak bu zorlu mücadeleye çok ciddi ve önemli katkı sağlıyorlar. Bu neticeden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Buraya gelmeden önce yaşadığınız Üzümkıran bölgesinde 90'lı yıllarda sergilemiş olduğunuz kahramanlıklar hala anlatılıyor. Bugün de yerleşmiş olduğunuz bölgede şehitler veriyorsunuz bütün her şeyinizi, canınızı malınızı devletimizin, milletimizin bekası için seferber etmiş durumdasınız."



Vali Toprak, terörle mücadeledeki başarının takdir topladığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımız Üzümkıran dendiğinde yüzlerinde başka bir sevgi oluşuyor. Bu zorlu bölgelerde gözünüzü budaktan esirgemeden terör örgütü denen bu şebekelerle olan mücadeleniz büyük takdir topluyor." diye konuştu.



Budak ailesine ev hediye edildi



Vali Toprak, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın ölümünün yıl dönümü nedeniyle verilen mevlide katıldı.



Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takibi sonucu yapımı tamamlanan evi Budak ailesine hediye etti.



Budak ailesinin fertleri de Vali Toprak'a, "Belki şehidimiz geri gelmeyecektir ama bizlere yeni bir ev yaparak sahip çıkan ve hiçbir desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Eve, "Davamızın şehidi Ahmet Budak'ın hatırına ve emanetine sahip çıkan ülkemizin lideri Sayın Reisi Cumhurumuz; çok çok teşekkür ediyorum ve en kalbi dualarımız sizinledir inşallah. Budak ailesi" yazılı pankart asıldı.



Toprak ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.