Şemdinli'de Terör Örügütü PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde teslim olan PKK'lı teröristin yer göstermesiyle örgüte ait, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde teslim olan PKK'lı teröristin yer göstermesiyle örgüte ait, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şemdinli'de güvenlik güçlerince yakalanan PKK'lı bir teröristin yer göstermesiyle Alan Köyü Cevizpınarı bölgesinde arama yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü vaziyette örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Bulunan 13 RPG-7 roketatar başlığı,12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 bin 300 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 303 7.62 PKMS bixi silahı mermisi,10 fünyesiz el bombası,10 el bombası fünyesi, 40 adet 9 waltlık pil, 88 küçük pil, 4 elektrik bandı, 6 koli bandı,10 çöp poşeti,10 naylon poşete el konuldu.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi. - Hakkari