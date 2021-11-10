Şemdinli'de sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor - Haberler
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Şemdinli'de sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyenin veterinerlerinden oluşan ekip, ilçe merkezi ve çevre köylerdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce belediye garajı yanında kurulan Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Merkezi'ne getirilen hayvanlar, burada tedavi edilerek kısırlaştırılıyor.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, bu çalışmanın devam edeceğini belirterek, "Şemdinli Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi'ni kurmamıza destek olan Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP), sanatçılar Sezen Aksu ve Beyazıt Öztürk ile emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şemdinli'de sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor

Şemdinli'de sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
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