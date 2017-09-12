Şemdinli'de Sokağa Çıkma Yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı köy ve mahallelerde 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Altınsu köyü merkez, Dereboyu ve Elde mahalleleriyle İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden; kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren 7 gün süre ile saat 22.00'dan saat 05.00'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü merkez, Dereboyu ve Elde mahalleleriyle İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ