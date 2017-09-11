Şemdinli'de Sokağa Çıkma Yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy, iki mahalle ve bir mezrada 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şemdinli'de Sokağa Çıkma Yasağı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy, iki mahalle ve bir mezrada 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: Dunya.com