Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

18.08.2019 19:52
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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