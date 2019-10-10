Şemdinli'de sinüzit ameliyatı yapıldı

10.10.2019 13:28

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye giden 50 yaşındaki Cehver Hoş, FEES (fonksiyonel endoskopi sinus) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.



Nefes almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne başvuran Hoş'u muayene eden KBB doktoru Op. Dr. Murat Şentürk, alerjiden kaynaklanan burun tıkanıklığı teşhisi koydu.

Hastanede ameliyat edilen Hoş, 1,5 saat süren operasyonla şikayetinden kurtuldu.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamız polikliniğimize başvurduğunda alerjiden kaynaklı burun boşlukları tamamen tıkanmıştı. Nefes alamıyordu. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrası burun boşluklarına tampon uyguladık. Tamponları çıkardıktan sonra hastamız tamamen sağlığına kavuşacak. Bu ameliyat sürekli yapılıyor ama ilçede ilk kez yapıldı. İlçede son zamanlarda önemli ameliyatlar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Cehver Hoş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA