Şemdinli'de seyir tepesi çalışmaları devam ediyor
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Şemdinli'de seyir tepesi çalışmaları devam ediyor

Şemdinli'de seyir tepesi çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1450 rakımlı Efkar Dağı zirvesinde yapımına başlanan seyir tepesi projesi çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1450 rakımlı Efkar Dağı zirvesinde yapımına başlanan seyir tepesi projesi çalışmaları devam ediyor.

İlçe Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında yürütülen yol çalışmalarında sona gelinirken, ekipler duvar örme işlemine başladı.

Çalışmaları inceleyerek işçilere yardım eden Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçeye seyir tepesini kazandırmak istediklerini söyledi.

Yol genişletme ve duvar örme işlemlerinin yapıldığını aktaran Saklı, "Çalışmaların bir kısmı bitti. İnşallah kısa zaman içinde güzel bir tesis kuracağız. Tesisi sonbaharda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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