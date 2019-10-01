Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı

Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.

01.10.2019 22:51
Şemdinli'de seyir halindeki araç alev aldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde Muhammed Çirgin'in yönetimindeki 65 EL 434 plakalı aracın motor kısmından duman yükseldi.

Dumanı fark eden Çirgin, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yükselen alevler söndürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et