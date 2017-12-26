Şemdinli'de Polis Öğrencilere Bot Dağıttı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi 125 öğrenciye bot hediye etti.



Emniyet Müdürlüğü personelince temin edilen botlar, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezindeki Sabri Özel Ortaokulu ve Yavuz Sultan Selim İlkokulu'na getirildi.



Botlar burada, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ve polisler tarafından ihtiyaç sahibi 125 öğrenciye dağıtıldı.



Polisler öğrencilerle yakından ilgilendi.



Hediyelerini alan öğrenciler ise güvenlik güçlerine teşekkür etti.