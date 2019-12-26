Şemdinli'de PKK mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait el bombaları, patlayıcı düzenekleri ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyü kırsal alanında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazi arama-tarama faaliyeti sırasında 4 el bombası, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, bin 400 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 basma düzenekli mayın, 8 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 48 EYP düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 pil bloğu, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.