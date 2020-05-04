Şemdinli'de patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
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Şemdinli'de patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Şemdinli'de patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
04.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:21

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29-30 Nisan 2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü ve Seve Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda; 5 adet uzaktan kumandalı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 77 metre kablo, 1 adet pil bloğu ve 2 adet küçük pil, 1 adet T40 bomba atar mühimmatı, 2 adet fünye, 1 adet akü, 2 adet güç kaynağı, 1 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 30 adet silaha ait fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 adet koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat, 2 adet büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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