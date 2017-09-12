Şemdinli'de Patlama: 5 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Şemdinli'de Patlama: 5 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Kaynak: Dunya.com