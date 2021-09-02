Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
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Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında dün öğlen saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için bugün de Orman Şefliği, jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların katılımıyla müdahale edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, akşam saatlerinde yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, dün öğlen saatlerinde Nehri köyüne bağlı Güzelkaya mezrasında başlayan orman yangını için bölgeye geldiklerini belirterek, "Yangın dün akşam geniş bir alana yayılmıştı, ancak gece sönmüştü. Sabah saatlerinde tekrar rüzgarın etkisiyle alevlendi. Burada orman şefliği, korucular, jandarma, itfaiye ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı" dedi.

Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir de, bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı
Şemdinli'de orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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