Şemdinli'de orman yangını
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Şemdinli'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü altı yangınının büyük bölümü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü altı yangınının büyük bölümü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şemdinli Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçemiz Günyazı köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde başlayan örtü altı yangınına, personellerimiz, güvenlik birimlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından müdahale edilmiş ancak arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı, rüzgarın da etkisiyle birlikte belli bir alanda yayılmıştır. Devam eden çalışmalar sonrasında alanın büyük çoğunluğu kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yerleşim yerine herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir" denildi.

(Metin Tek/İHA)

Şemdinli'de orman yangını
Şemdinli'de orman yangını
Şemdinli'de orman yangını
Şemdinli'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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